Verona, Juric rinnova contratto per tre anni

(ANSA) - VENEZIA, 22 LUG - Ivan Juric rinnova per tre anni il suo contratto come allenatore dell'Hellas Verona. Lo comunica la società scaligera sul proprio sito web.

Il sodalizio gialloblù rende noto di aver "trovato la piena e soddisfacente intesa con mister Ivan Juric e i membri del suo staff per l'estensione dei rispettivi contratti per i prossimi tre anni, sino al 30 giugno 2023". (ANSA).