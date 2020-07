Usa 2020: dedicata a Biden nuova opera 'land artist' veneto

(ANSA) - VENEZIA, 21 LUG - E' dedicata a Joe Biden, candidato dei democratici alla prossime presidenziali Usa, l'ultima performance di Land-art dell'artista Dario Gambarin, intitolata "Jump & Fly".

L'opera è stata realizzata a Castagnaro, in provincia di Verona, su un terreno di 27 mila metri quadrati, su stoppie di grano trebbiato, tracciata con trattore, aratro ed erpice rotante.

Gambarin ha realizzato in precedenza, con le stesse modalità, ritratti sulla terra di numerose personalità, tra cui Obama e papa Francesco e Hillary Clinton.

"Questa volta ho scelto Joe Biden - ha spiegato l'artista - perché il suo aforisma 'Mio padre aveva sempre detto che la misura di un uomo non era quante volte o quanto fosse stato abbattuto, ma quanto velocemente si rialzava', mi ricorda quello che mio padre soleva sempre ripetermi in dialetto veneto: non importa quante volte cadi, ma quanto velocemente ti rialzi e corri più forte di prima. (ANSA).