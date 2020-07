Incidenti stradali: auto contro guardrail, morta giovane

(ANSA) - PADOVA, 21 LUG - Una giovane è morta dopo essere finita con la propria auto contro un guardrail. L'incidente è avvenuto alle prime ore di oggi a Camazzole a Carmignano di Brenta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cittadella e di Padova con l'autogrù che hanno messo in sicurezza l'auto. Purtroppo, nonostante i soccorsi, il personale medico ha dovuto dichiarare la morte della giovane, di 25 anni.

I carabinieri hanno eseguito i rilievi per determinare le cause dell'incidente. (ANSA).