Coronavirus: Veneto, +42 positivi

(ANSA) - VENEZIA, 20 LUG - Non si ferma la ripresa dei contagi da Coronavirus in Veneto, dove si registrano altri 42 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, portando il dato complessivo a 19.649 dall'inizio dell'epidemia.

Lo riferisce il bollettino della Regione. Nessun nuovo decesso: Il numero delle vittime è fermo a 2.050 (tra ospedali e case di riposo).

Con i nuovi focolai sale conseguentemente il numero dei soggetti posti in isolamento domiciliare (+100), che ora tocca quota 1.694.

Molti dei nuovi positivi (26) fanno riferimento alla provincia di Padova. Leggero incremento (+2) nei pazienti con Covid ricoverati nei normali reparti, 132, mentre è stabile, 7, quello dei ricoverati nelle terapie intensive. (ANSA).