Lazio torna in ritiro ad Auronzo, dal 23 agosto

(ANSA) - VENEZIA, 18 LUG - Sarà ancora Auronzo di Cadore (Belluno), località delle Dolomiti venete, ad ospitare dal 23 agosto il ritiro della Lazio. La conferma della rinnovata partnership tra la squadra biancoceleste e Auronzo è arrivata oggi dal sindaco della località bellunese, Tatiana Pais Becher. "E' un grande segnale di speranza anche per i nostri operatori turistici in un periodo in cui hanno sofferto" afferma. C'era infatti il rischio, spiega, che per le regole imposte dal Covid il ritiro potesse saltare, o essere posticipato. "Ringrazio il presidente Lotito, la dirigenza della squadra e Media Sport Event - conclude Becher - per la fiducia e l'attaccamento al nostro territorio". (ANSA).