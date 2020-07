Fenice, progetto didattico online con sostegno Generali

(ANSA) - VENEZIA, 18 LUG - Si intitola "Fenice Opera House is on the Air" il progetto educativo sull'esecuzione artistica promosso dal Gran Teatro veneziano con il contributo di Banca Generali. Testimonial del progetto, in questa prima fase, è il maestro Beatrice Venezi: sarà lei a spiegare ai ragazzi i 'misteri' della sua professione e a dirigere l'Orchestra del Teatro La Fenice nella diretta streaming trasmessa dal Teatro veneziano martedì 18 luglio 2020 (ore 12.00) in cui guiderà la compagine nell''Adagio for strings, il bellissimo movimento conosciuto anche per essere stato colonna sonora nel film premio Oscar Platoon. (ANSA).