Gelato artigianale, 30 mila addetti per un mld fatturato

(ANSA) - VENEZIA, 17 LUG - La produzione e vendita di gelato artigianale è un settore importante dell'economia nazionale dando lavoro a circa 30.000 Unità di lavoro (Ula), con un fatturato di oltre un miliardo all'anno, pari a quello del settore industriale.

Il dato emerge dall'elaborazione svolta dall'Ufficio studi della Cgia di Mestre per conto della Mostra Internazionale del Gelato di Longarone (Belluno), e presentata oggi.

Utilizzando i dati degli Studi di Settore, è possibile stimare le dimensioni del comparto del Gelato Artigianale con vendita diretta al pubblico in 15.589 sedi di imprese attive, delle quali circa 7.000 in cui la produzione e vendita di gelati di propria produzione rappresenta il core business; oltre 3.000 Bar gelateria, in cui il gelato costituisce metà del volume d'affari; circa 5.500 Pasticcerie che integrano la loro attività con la produzione e vendita di gelato.

Gli addetti interessati dalle attività in cui è presente la produzione e vendita diretta di gelato artigianale sono circa 62 mila tra gelaterie "pure", bar gelateria e pasticcerie con vendita di gelato di propria produzione.

La spesa annua di gelato delle famiglie italiane è (dati Istat) pari a 1.862 milioni di euro; se a questa cifra si aggiunge il consumo dei turisti si arriva a 1.964 milioni. Il consumo di gelato artigianale rappresenta il 52% del fabbisogno nazionale. (ANSA).