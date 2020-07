Coronavirus: Veneto, +21 casi soprattutto da estero

(ANSA) - VENEZIA, 15 LUG - Aumenta di 21 casi la contabilità giornaliera del Coronavirus in Veneto, che porta a 19.441 il totale dei contagiati dall'inizio della pandemia. Gli attuali casi positivi sono 438, +11 rispetto a 24 ore fa, secondo quanto riporta il bollettino regionale.

Sono sempre i contagi dall'estero a preoccupare, con un cluster individuato ieri proveniente dal Kosovo e altri casi provenienti da Africa e Asia. I soggetti in isolamento fiduciario sono 1.489, 67 in più rispetto a ieri.

Due i deceduti in più, che portano il totale a 2.043, di cui 1.436 (stabile) negli ospedali. Nei reparti ordinari sono ricoverati 129 pazienti,(+3) di cui 30 (+1) sono positivi; nelle terapie intensive vi sono 9 ricoverati (+1) con 2 positivi (invariato). (ANSA).