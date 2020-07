Luxottica: Ft,Ue chiede cessione negozi Italia e altro Paese

(ANSA) - BRUXELLES, 14 LUG - Bruxelles ha chiesto a EssilorLuxottica di vendere negozi al dettaglio in Italia e in un altro Paese dell'Ue - Francia o Olanda - per assicurarsi la prevista acquisizione da 7,2 miliardi di euro di GrandVision. Lo scrive il Financial Times online. L'azienda però "non si è ancora impegnata a cedere i negozi in quanto sostiene che potrebbe essere troppo difficile venderli in un momento di condizioni commerciali particolarmente difficili a causa della pandemia", riporta il quotidiano. I negoziati tra l'Ue e EssilorLuxottica si fanno "sempre più accesi", in vista della "scadenza cruciale" del 20 agosto, quando i regolatori Ue dovranno decidere se autorizzare l'acquisto del gruppo olandese."Questa transazione non può essere validata senza concessioni - ha detto qualcuno con una conoscenza diretta del pensiero dell'Ue - aggiungendo che Bruxelles si aspetta che la società fornisca i cosiddetti rimedi per concludere l'affare".

