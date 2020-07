Biennale: all'Arena Giardini Festival classici restaurati

(ANSA) - VENEZIA, 13 LUG - Si terrà a Venezia dal 24 luglio al 30 agosto, ogni venerdì e sabato all'Arena Giardini della Biennale, la rassegna di film classici restaurati "Classici fuori Mostra".

Già annunciata e prevista inizialmente al Cinema Rossini di Venezia fra marzo e maggio, la rassegna è stata bloccata dall'emergenza Coronavirus. L'identico programma viene riproposto ora all'Arena Giardini che la Biennale ha allestito per il periodo estivo, in preparazione della 77/a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica La prima edizione di questo Festival permanente del cinema restaurato prevede 12 capolavori del passato in versione originale con sottotitoli in italiano, fra le migliori e più recenti operazioni di restauro condotte dalle principali cineteche e società di produzione di tutto il mondo. Il primo film è Don't Look Now (A Venezia… un dicembre rosso shocking, 1973), capolavoro horror del regista britannico Nicolas Roeg, con Julie Christie e Donald Sutherland, presentato venerdì 24 dal regista Luca Guadagnino.

Un omaggio al grande fotografo veneziano Fulvio Roiter avrà luogo sabato 25 luglio, in collaborazione con la Fondazione Roiter e il Comune di Venezia, prima della proiezione di Fat City (Città amara, 1971) di John Huston. (ANSA).