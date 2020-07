Sulle Dolomiti tornano i turisti

(ANSA) - BOLZANO, 10 LUG - E' partita bene la stagione estiva sulle Dolomiti, anche se i numeri degli anni scorsi ovviamente sono lontani. "Le previsioni fino a metà settembre sono buone, siamo fiduciosi di portare a casa una stagione positiva", afferma Andrea Weiss, direttore Azienda di turismo della val di Fassa. "Da alcuni giorni registriamo un forte incremento degli accessi al nostro portale web. C'è tanta voglia di godersi in piena libertà le montagne, gli spazi e i paesaggi, anche se con qualche servizio in meno", spiega Weiss.

"La montagna è sempre più apprezzata, non solo d'inverno, ma anche d'estate", conferma Sandro Lazzari, presidente di Dolomiti Superski. Anche per il grande consorzio di impianti di risalita, che attualmente ha in funzione oltre 100 cabinovie e seggiovie, "la stagione sarà decisamente inferiore, ma siamo convinti di chiudere in modo onorevole", auspicando ovviamente un buon andamento della situazione sanitaria. Gli impianti di risalita portano in quota escursionisti, alpinisti e gli appassionati di mountainbike. (ANSA).