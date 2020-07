Coronavirus: Electrolux, due positivi al

(ANSA) - TREVISO, 08 LUG - Due operai impiegati sulle linee di produzione dello stabilimento di Susegana di Electrolux Italia e che avevano aderito ai test sierologici volontari promossi dall'azienda lo scorso mese, avrebbero manifestato "anticorpi apparentemente compatibili con il Covid". Lo scrivono in una nota delegati delle rappresentanze sindacali interne.

Come previsto dalla procedura, si legge ancora, i soggetti "sono stati inviati subito a fare il tampone presso ospedale di Treviso. In attesa dei risultati saranno sospesi dall'attività lavorativa". Al test, affidato ad una società privata, si sono sottoposti circa 250 lavoratori su una base di 1.100 unità.