Barca si rovescia a Venezia con tre a bordo, salvi

(ANSA) - VENEZIA, 07 LUG - Un barchino con tre persone a bordo si è rovesciato nella notte nel canale della Giudecca a Venezia. Gli occupanti, finiti in acqua, sono rimasti illesi.

L'allarme è stato dato dal personale di un vaporetto del trasporto pubblico (Actv), i quali si sono accorti da un faro, che il barchino era capovolto all'altezza di Sacca Fisola. I vigili del fuoco accorsi con un'autopompa lagunare hanno individuato a riva due donne e un uomo che erano riuscite a raggiungere autonomamente terra. I tre sono stati presi in cura dal personale sanitario del Suem 118 e portati in pronto soccorso per dei controlli. Sul posto personale della Capitaneria di porto e i Carabinieri. (ANSA).