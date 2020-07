Massacrato botte a Jesolo, 3 denunciati

(ANSA) - VENEZIA, 03 LUG - I carabinieri hanno identificato e denunciato per lesioni personali gravissime in concorso tre giovani trentenni di Jesolo, incensurati, accusati di una violenta aggressione subita l'altra notte nelle cittadina balneare da un 38enne tunisino. L'uomo è ricoverato in terapia intensiva, all'ospedale di Mestre. L'accusa potrebbe variare in base alle condizioni cliniche del ferito, che i sanitari ritengono in pericolo di vita. Gli elementi a carico degli aggressori si basano sulle immagini della video sorveglianza e sulle dichiarazioni dei testimoni. La vittima, in stato di ebbrezza, a torso nodo, aveva poco prima infastidito alcuni avventori di un bar vicino a piazza Milano, arrivando anche a gettare verso di essi una bottiglia di vetro. Anche gli indagati presentavano contusioni e traumi, postumi del parapiglia.