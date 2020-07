Golf: Manassero batte Paratore, suo il 'Warm Up Contest'

(ANSA) - ROMA, 03 LUG - Matteo Manassero vince la sfida tra big azzurri con Renato Paratore e festeggia il successo nel "Warm Up Contest". Al Golf Nazionale di Sutri (Viterbo), nella Coverciano del green, il 27enne di Negrar (Verona) con un totale di 138 (68, 70, -6) ha superato al fotofinish la concorrenza, tra gli altri, di Paratore, 2/o con 139 (-5) al pari di Jacopo Vecchi Fossa e Federico Maccario.

Una bella iniezione di fiducia per il golfista veneto, anche in vista della ripresa dei tornei ufficiali del Vecchio Continente, in programma la prossima settimana (9-12 luglio) con l'Austrian Open, evento in combinata tra European e Challenge Tour.

Dopo aver chiuso il primo round in testa alla classifica Manassero ha completato l'opera trionfando in volata grazie a una prova bogey free caratterizzata da due birdie. Il successo ha fruttato a "Manny" anche un assegno di 2.000 euro su un montepremi complessivo di 12.000, in una gara organizzata dalla Federazione Italiana Golf per permettere agli azzurri di riprendere confidenza col gioco dopo il lungo lockdown.

Quinto posto per Filippo Bergamaschi (141, -3). Mentre Stefania Avanzo, unica proette in gara, s'è classificata 19/a (151, +7).

(ANSA).