Sci:Mondiali Cortina; Zaia,prendo atto,ora tutti a lavorare

(ANSA) - VENEZIA, 02 LUG - "Ringrazio il Presidente Roda, il Presidente Malagò ed il Presidente della Fondazione Benetton per tutto il lavoro che è stato fatto. Rimango convinto del fatto che, se fossimo riusciti a trovare una soluzione posticipando i Mondiali di Sci al 2022, sarebbe stato più tutelante per noi, sia dal punto di vista delle risorse sia dal punto di vista sanitario, a causa dell'incognita Covid, che ci potrebbe costringere ad ospitare i Mondiali a porte chiuse". Lo afferma il presidente del Veneto, Luca Zaia, dopo la scelta dellla Fis di confermare i Mondiali di Sci a Cortina nel 2021. "Tutte le strade sono state comunque esperite a livello di Federazione Sport Invernali, ne prendiamo atto. Ora, - conclude Zaia - come è nelle nostre corde, pancia a terra per garantire la buona riuscita dei Mondiali 2021, così come inizialmente programmato".

(ANSA).