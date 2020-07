Sci: Mondiali Cortina; Roda "ok, abbiamo garanzie da Fis"

(ANSA) - ROMA, 02 LUG - "La federazione si è adoperata per il ritorno al 2021 e per avere il supporto che ci è stato garantito. Quindi è stato premiato il lavoro di tutta l'Italia.

Abbiamo avuto le garanzie economiche dalla Fis in caso di cancellazione". Il presidente della Fisi, Flavio Roda, al telefono con l'ANSA commenta la decisione presa dalla federazione internazionale, che ha mantenuto lo svolgimento dei mondiali di sci di Cortina nel 2021. "Torna la data originale come da programma originale - conferma Roda la notizia anticipata dall'Ansa -. Oggi c'è stata la riunione della Fis e si è convenuto di tornare alla data di origine: c'è un supporto in caso di necessità, solo in funzione di un eventuale ritorno alla pandemia e in caso di cancellazione, fino a 10 milioni di franchi svizzeri". (ANSA).