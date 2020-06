Scooter esce di strada morta 14enne

(ANSA) - TREVISO, 28 GIU - Una ragazzina di 14 anni è morta in un incidente stradale quando lo scooter su cui viaggiava come passeggera, è uscita di strada a Farra di Soligo (Treviso). La giovane di Valdobbiadene, era sulla moto condotta da un 16enne rimasto ferito. Per cause al vaglio delle forze dell'ordine il mezzo nell'affrontare una curva è uscito di strada andando a schiantarsi contro una recinzione. I due ragazzi sono stati sbalzati sull'asfalto. A dare l'allarme sono stati dei residenti in zona che hanno sentito il forte rumore dovuto allo schianto.