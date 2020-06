Coronavirus:mini focolaio a Feltre, attivato contact tracing

(ANSA) - BELLUNO, 28 GIU - Un mini focolaio di Coronavirus si è manifestato a Feltre, a seguito di due positività Covid 19 riscontrate in due dipendenti, colleghi di lavoro di un negozio di ferramenta. E' stato così attivato il contact tracing, che ha portato all'esecuzione del tampone a 25 contatti dei due casi indicati le indagini han no accertato altre tre nuove positività: - che portano quindi i contagi a 5 - una correlata al caso 1 e due al caso 2. Saranno ora eseguiti nuovi accertamenti in urgenza con tampone e con le decisioni conseguenti. "Si tratta di un piccolo focolaio epidemico atteso in questa fase che, seppur impegnativo, rientra nella dinamica della coda pandemica registrata nel nostro territorio" ha detto Sandro Cinquetti, direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss Dolomiti. Nessuno dei contagiati presenta sintomi gravi; tutti sono stati posti in isolamento domiciliare. (ANSA).