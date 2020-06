Ombrelloni ai caffè di piazza San Marco

Sono iniziate stamani in piazza San Marco a Venezia le operazioni per il montaggio degli 'ombrelloni' che copriranno i plateatici dei caffè storici, cioè gli spazi davanti ai locali, allargati per favorire la sistemazione in sicurezza dei tavolini in base alle norme di sicurezza sul coronavirus.

Le prime coperture sono state allestite davanti al Caffè Florian. Poi le squadre di operai sono passate al Quadri, al Lavena e concluderanno ai caffè Aurora e Chioggia, quest'ultimo in piazzetta dei Leoncini, davanti a Palazzo Ducale.

I manufatti sono tutti uguali, a pianta quadrata e dello stesso color bianco avorio delle 'lunette' che coprono gli archi delle Procuratie. Il disegno, concordato con l'Associazione commercianti di Piazza San Marco, è ispirato ai teloni raffigurati in un quadro del Canaletto dell'area marciana.