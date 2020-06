Coronavirus: Veneto, 5 casi in più ed una vittima

(ANSA) - VENEZIA, 26 GIU - Cinque nuovi casi di positività al Coronavirus sono stati registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, portando il totale dei contagiati a 19.262; un nuovo decesso porta invece il totale a 2.007, di cui 1.427 negli ospedali. Lo riferisce il bollettino diramato dalla Regione. Gli attuali positivi sono 487, mentre i soggetti guariti dall'inizio della pandemia sono 16.768; i soggetti in isolamento sono 738, +11 rispetto a ieri. I ricoverati in ospedale sono 187 (-5), di cui 16 positivi; invariata per il terzo giorno consecutivo la situazione nelle terapie intensive, con 11 pazienti di cui uno positivo. (ANSA).