Baselitz dona disegno a Gallerie Accademia Venezia

(ANSA) - VENEZIA, 26 GIU - Le Gallerie dell'Accademia di Venezia si arricchiscono di una nuova opera grafica, il disegno Senza titolo-studio da Francesco Pianta di Georg Baselitz, pittore e scultore tedesco che ha deciso di donare il proprio lavoro al museo veneziano. L'acquisizione del disegno rappresenta la volontà di dare vita a un "fondo di opere d'arte contemporanea", che, oltre ad implementare la collezione di disegni novecenteschi del Museo, vuole mettere in relazione il lavoro di importanti artisti contemporanei con la collezione permanente. L'opera di Baselitz entrerà a far parte del Gabinetto di Disegni e Stampe delle Gallerie dell'Accademia, una delle più prestigiose raccolte di grafica conservata in una collezione pubblica italiana, ricca di 2697 disegni antichi e 1040 stampe e comprendente il ben noto nucleo di lavori di Leonardo da Vinci oltre che capolavori di Raffaello, Michelangelo, Dürer, Tintoretto, Piazzetta, Canaletto e molti altri importanti artisti. (ANSA).