Moda: Diesel lancia "Hyperoom", spazio espositivo virtuale

(ANSA) - BREGANZE, 25 GIU - Diesel lancia "Hyperoom", una piattaforma digitale e spazio espositivo virtuale, concepito da Otb per facilitare l'acquisto in maniera efficiente nella nuova era.

Ogni brand del Gruppo Otb di Renzo Rosso esisterà all'interno, mantenendo i propri stili, attraverso una sezione personalizzata all'interno della piattaforma.

L'esperienza inizia con una "finestra" digitale, mostrando simultaneamente le tendenze e i pezzi più iconici. Da qui, si sviluppa un'arena di componenti interattive. I buyer possono esplorare, guardare video di tendenze delle collezioni Primavera/Estate 2021. I capi e gli accessori distintivi verranno visualizzati in display a 360 gradi. Saranno anche disponibili primi piani in 2D accompagnati dalle descrizioni dei prodotti.

Per finalizzare un ordine, un' interfaccia intuitiva metterà a disposizione del buyer un riepilogo della sua selezione. Un venditore Diesel sarà connesso dal vivo, per parlare della collezione ed accompagnare il buyer attraverso il processo.

Il progetto è stato concepito e sviluppato con il supporto di Accenture, azienda leader nei servizi professionali a livello internazionale, e contribuisce a stabilire nuovi standard per la digitalizzazione del settore moda. (ANSA).