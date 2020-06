Festeggiano compleanno con assembramento, 400 euro sanzione

(ANSA) - BELLUNO, 25 GIU - Un gruppo di giovani bellunesi, dopo aver passato la serata in un locale del centro cittadino per festeggiare un compleanno, si sono trattenuti in piazza dei Martiri creando assembramenti non consentiti dalle disposizioni di contenimento Covid-19. Per tal motivo sono intervenute due volanti della Questura di Belluno che, dopo aver accertato i fatti, hanno provveduto alla notifica dei verbali per una sanzion amministrativa di 400 euro. (ANSA).