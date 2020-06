Milano-Cortina: Zaia, è stata vittoria di tutti i veneti

(ANSA) - VENEZIA, 24 GIU - "E' passato un anno dal 24 giugno 2019, una data storica, l'assegnazione delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 ai nostri territori. Il Veneto esce vincitore da questa partita". Lo afferma il presidente della Regione, Luca Zaia, in un videomessaggio postato oggi su Facebook.

"Sembrava una candidatura buttata lì - prosegue Zaia - come diceva qualcuno, per fare un po' di comunicati stampa. La verità è che abbiamo fatto sul serio, ci abbiamo creduto, e quando sono andato a Losanna per l'incontro finale, e quindi la sfida con la Svezia, ho pensato che potevamo solo vincere perché dietro a me c'erano tutti i veneti. Quindi non è una vittoria mia ma una vittoria di tutti i veneti che ci hanno creduto assieme a me", conclude. (ANSA).