Il Napoli sbanca Verona e tiene vivo sogno Champions

(ANSA) - VERONA, 24 GIU - Il Napoli continua nel momento positivo e dopo il trionfo in Coppa Italia passa anche al Bentegodi di Verona inseguendo e dando sostanza al sogno Champions. Vittoria di spessore quella partenopea, costruita con una solidità difensiva impeccabile e con la capacità di sfruttare alla perfezione le palle inattive e gli errori di un Verona che dimostra limiti in fase difensiva. La cura Gattuso continua a funzionare e il feeling tra squadra e tecnico è evidente. Un Napoli magari non bello e spettacolare, a tratti in difficoltà, ma decisamente efficace.

Improvviso e letale il vantaggio del Napoli. Angolo di Demme, difesa di casa distratta e Milik tutto solo che di testa infila Silvestri con bella torsione. Il Verona è colpito, la reazione è impalpabile, il Napoli addormenta il ritmo con l'abilità dei suoi palleggiatori. Vantaggio cinico, di una squadra tenace.

Nella ripresa il canovaccio tattico cambia poco. La Var dice ancora male ai padroni di casa. Bello l'assist di Zaccagni per Faraoni che di testa deposita in rete, ma il centrocampista gialloblù si aggiusta la palla con la mano, giusto l'annullamento. In chiusura Lozano punisce un'uscita errata di Silvestri per fissare il risultato finale a favore dei partenopei. (ANSA).