Battesimo ufficiale per 'Lady Diletta', prima nave Ligabue

(ANSA) - VENEZIA, 24 GIU - Battesimo ufficiale oggi a Düsseldorf (Germania) per "Lady Diletta", la prima nave da crociera fatta costruire direttamente da Ligabue Group, la società veneziana che ha festeggiato nel 2019 il traguardo dei cento anni, che nella sua storia ha inventato l'appalto navale e il servizio di catering e che oggi, presente in 12 Paesi, è tra i principali player a livello mondiale nel settore del Food Service e Life Support per il mercato marittimo e per quello Industriale delle risorse energetiche.

Nave fluviale 4 stelle plus, costruita dai cantieri olandesi TEAMCO,135 metri di lunghezza per 173 passeggeri, Lady Diletta è destinata a Plantours&Partner, tour operator controllato dalla Ligabue, specializzato nel mercato tedesco.

La sua Christening Cerimony segna l'avvio post Covid della stagione crocieristica fluviale in Europa, con il primo tour lungo il Reno in partenza il 25 giugno , con la massima attenzione e nel rispetto dei più rigorosi protocolli per la tutela della salute sia degli operatori di bordo che degli ospiti. (ANSA).