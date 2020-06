Principio d'incendio in ristorante a Venezia, fumo e danni

(ANSA) - VENEZIA, 23 GIU - Un principio d'incendio sviluppatosi mezz'ora prima della mezzanotte ha causato danni ingenti al ristorante "Antico Gafaro" in Salizada San Pantalon a Venezia, a poca distanza da piazzale Roma.

Nessuna persona è rimasta coinvolta. L'allarme è stato dato dai residenti dei piani soprastanti il locale, che hanno evacuato gli alloggi. I vigili del fuoco, accorsi con tre autopompe lagunari e dodici operatori, hanno dovuto forzare l'ingresso della serranda del ristorante, e sono entrati all'interno del locale invaso dal fumo. In breve tempo hanno individuato nella zona ristorazione l'anomalia in un frigo, che si era surriscaldato provocando fumo e calore.

Il principio d'incendio è stato subito circoscritto e risolto. Contemporaneamente sono iniziate le operazioni di aerazione dei locali invasi dal fumo. Le operazioni di messa in sicurezza, con il rientro nelle abitazioni dei residenti, sono terminate alle 2:30. Sul posto i carabinieri, la polizia locale e un'idroambulanza. (ANSA).