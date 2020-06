Veronafiere riparte con Wine2wine Exhibition

(ANSA) - VENEZIA, 22 GIU - Un evento innovativo e smart dedicato al settore del vino, per aggregare business, contenuti, incontri, formazione, idee: è "Wine2wine Exhibition", nuovo format dell'ecosistema Vinitaly in programma a Veronafiere dal 22 al 24 novembre prossimi, in contemporanea a Wine2wine Business Forum, presentato oggi. Saranno tre giornate al servizio delle aziende, rivolte ad un pubblico b2b e b2c. e con l'obiettivo di sostenere il rilancio del mercato e del sistema-Italia dopo la fase di lockdown e in vista della Fase 3.

Alla presentazione in streaming, assieme a Maurizio Danese, presidente di Veronafiere, e Giovanni Mantovani, direttore generale, sono intervenuti con videomessaggi i ministri degli Esteri Luigi Di Maio, e delle Politiche agricole, Teresa Bellanova, e il presidente del Veneto Luca Zaia. Sviluppata secondo i protocolli di sicurezza #safebusiness, concordati dai maggiori operatori fieristici italiani e dalle autorità sanitarie, Wine2wine utilizzerà gli strumenti digitali per permettere all'intera comunità internazionale di buyer di partecipare online a incontri b2b virtuali, masterclass e degustazioni guidate. Tre i padiglioni coinvolti, con un percorso per aree tematiche e geografiche sulle denominazioni e tipologie del vino italiano. "Un evento unico in una situazione straordinaria, perché propone un modello di fiera integrata fisica e digitale, quel modello che come Ministero degli Esteri sosteniamo, e che rappresenta la naturale soluzione e risposta alle sfide che l'emergenza Covid-19 ci ha posto".ha detto il ministro Di Maio. (ANSA).