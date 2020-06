Turista in bici contro bus, ricoverata in prognosi riservata

(ANSA) - ANCONA, 22 GIU - È ricoverata agli Ospedali Riuniti di Ancona ancora in prognosi riservata la 31enne turista, di Thiene (Vicenza) che ieri pomeriggio si è scontrata con un autobus mentre scendeva, in sella a una bici elettrica presa a noleggio, lungo i tornanti dell'unica strada che porta alle spiagge di Portonovo. E' in coma farmacologico nella Rianimazione clinica. Le sue condizioni sono gravi ma stazionarie: ha riportato un trauma facciale. Dell'incidente è stato informato il pm di turno Paolo Gubinelli che attende il verbale della polizia locale.

Sulla bici, sequestrata, la Procura disporrà accertamenti finalizzati a riscontrarne l'idoneità e la velocità. Sotto choc l'autista del mezzo pubblico che stava procedendo in salita sulla strada che dalla piazzetta porta fuori dalla baia. La giovane si trova nella zona di Ancona, in particolare a Numana, per una vacanza insieme a un'amica che ieri la seguiva con un'altra bicicletta. L'altra donna non ha visto l'incidente perché rimasta indietro ed è arrivata poco dopo, a scontro già avvenuto. (ANSA).