Fase 3: Ryanair riparte da aeroporti Venezia e Verona

(ANSA) - VENEZIA, 22 GIU - Ryanair ha annunciato la ripresa dei collegamenti da e per gli aeroporti di Venezia e Verona. L'operativo da e per Venezia include in tutto 22 rotte: il 21 giugno sono stati ripristinati i voli per Palermo e Catania, oggi quello su Bari e domani 23 giugno quello su Valencia. Le restanti 18 rotte verranno riattivate nei giorni successivi: Lamezia Terme, Napoli, Brindisi, Cagliari, Barcellona, Londra-Stansted, Bristol, Malta, Bruxelles-Charleroi, Dublino, Edimburgo, Ibiza, Manchester, Siviglia, Midlands Orientali, Berlino-Schönefeld, Londra-Southend, Malaga.

L'operativo da e per l'aeroporto di Verona include in tutto sei rotte: oggi riparte il volo su Palermo, mentre saranno riattivati a luglio le altre 5 rotte su Cagliari, Brindisi, Londra-Stansted, Dublino e Birmingham. Per entrambi gli scali, dal primo luglio, Ryanair incrementerà ulteriormente il numero di rotte e la loro frequenza, come parte integrante dell'operativo per l'estate 2020. (ANSA).