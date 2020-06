Veneto, +7 casi, ma zero decessi

(ANSA) - VENEZIA, 21 GIU - Sono sette i nuovi contagi al Coronavirus registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, ma non c'è stato alcun decesso rispetto a ieri. Lo rende noto il bollettino di stamane della Regione, che vede salire a 19.245 il numero degli infettati dall'inizio dell'epidemia. Le vittime totali (tra ospedali e case di riposo) sono ferme a 2.002. Resta stabile il numero dei malati in terapia intensiva, 12 , dei quali sono uno ancora positivo, mentre i pazienti nei normali reparti ospedalieri sono 225. Gli attuali positivi risalgono a 583 (+8). (ANSA).