Travolto da auto nel cortile di casa, un morto a Vicenza

(ANSA) - VICENZA, 20 GIU - Un uomo di 50 anni ha perso la vita la scorsa notte a Vicenza, all'interno di una proprietà privata in cui si trovano dei garage.

Secondo una prima ricostruzione, all'interno del cortile è entrato un automobilista, che mentre stava parcheggiando il veicolo in retromarcia ha avuto l'impressione di aver urtato contro un ostacolo. Una volta sceso dal mezzo si è però accorto di aver investito e poi travolto una persona. Immediati i soccorsi, lanciati dallo stesso automobilista, ma i sanitari del Suem 118, giunti sul posto con un'ambulanza, non hanno potuto che confermare il decesso dell'uomo. Non è escluso tuttavia che il 50enne fosse già a terra, forse per un malore.

Sul posto per i rilievi anche i vigili del fuoco e i poliziotti della Questura berica che dovranno stabilire la dinamica dell'accaduto. Del fatto è stata informata la Procura di Vicenza che ha aperto un fascicolo: probabile che venga ordinata l'autopsia per capire la causa del decesso. (ANSA).