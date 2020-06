Veneto,+ 2 contagi e 4 vittime in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 19 GIU - Sono solo due i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, che portano il dato complessivo degli infetti a 19.235 dall'inizio del'epidemia. Lo segnala l'ultimo bollettino della Regione. Vi sono stati anche altri 4 decessi (uno in ospedale, 3 nelle case di riposo) per un dato di 1.998 dal 21 febbraio scorso. Scende di un'unità il numero dei pazienti in terapia intensiva, che ora sono 11, dei quali solo uno ancora positivo al Covid. Gli attuali positivi scendono a 582 (-25 rispetto a ieri), ma risalgono i soggetti in isolamento, che ammontano a 915. (ANSA).