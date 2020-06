Il Premio Denti 2020 alla Libreria Pel di Carota

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - È la libreria Pel di Carota di Padova la vincitrice del Premio Gianna e Roberto Denti 2020, premio letterario promosso dall'Associazione Italiana Editori (AIE) e da Andersen che seleziona ogni anno la migliore fra le librerie per bambini e ragazzi.

Il premio, giunto alla 7/a edizione, è stato creato per sottolineare il ruolo e il valore di questi fondamentali presidi di cultura sul territorio e per ricordare la figura e l'impegno di Roberto Denti (1924-2013) giornalista, scrittore e fondatore, insieme a Gianna Vitali (1943-2016), della storica Libreria dei Ragazzi di Milano. La giuria del premio è composta dagli editori per Ragazzi di Aie e dalla direzione della rivista Andersen.

Nata nel 2010 per volontà di Arianna Tolin, David Tolin e Maurizio Citran, la libreria Pel di Carota è stata scelta, si legge nelle motivazioni, "per un percorso, ormai decennale, contraddistinto da passione e competenza; tanto nel radicamento territoriale, con azioni rivolte alle comunità di riferimento, quanto nell'apertura d'orizzonte internazionale, con un'attenzione alle letterature del mondo, anche in lingua originale. Per l'attività svolta a fianco di bambini e ragazzi; sempre in dialogo con gli autori di parole e immagini, invitati e protagonisti delle iniziative di promozione del libro e di educazione alla lettura organizzate dalla libreria." "Quest'anno più di sempre il Premio Denti per la migliore libreria specializzata per ragazzi ha un'importanza particolare - commenta Beatrice Fini, coordinatrice della Commissione Permanente Ragazzi di Aie -. Nel periodo drammatico del lockdown questi bravissimi librai hanno cercato di non abbandonare i piccoli lettori facendo dirette Facebook, leggendo ad alta voce i libri, consegnandoli a domicilio", contribuendo "a nutrire le menti dei nostri bambini e ragazzi". (ANSA).