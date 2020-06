Fase 3: Padova, corteo scuole-guida contro modalità esami

(ANSA) - PADOVA, 19 GIU - Automobili delle scuole guida in corteo davanti alla sede della Motorizzazione civile, stamane a Padova, per protestare a colpi di clacson contro le disposizioni sugli esami emanate dalla Direzione generale che rischiano di far slittare la prova pratica oltre la scadenza del foglio rosa per 6-700 candidati. I rappresentanti delle scuole guida spiegano che il Veneto sta viaggiando a due velocità: nelle province di Venezia, Treviso e Belluno (coordinate dall'ufficio di Venezia) dove gli esami sono già ripartiti e durano 40 minuti; nelle province di Verona, Padova, Rovigo e Vicenza (coordinate dall'ufficio di Verona) gli esami ripartiranno invece solo a luglio e dureranno 60 minuti Per igienizzare l'abitacolo delle auto in maniera più approfondita. (ANSA).