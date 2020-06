Problemi online, maestre a domicilio

(ANSA) - VENEZIA, 17 GIU - Due maestre della scuola primaria di Fontanafredda di Cinto Euganeo (Padova), a pochi passi da Vo', hanno avviato un ciclo di lezioni a domicilio per due bambine di 7 e 9 anni che nelle scorse settimane hanno avuto problemi a seguire la didattica a distanza. Le due alunne vivono con il fratellino di 5 anni e la madre di 30 in una casa di campagna isolata, senza una rete familiare di supporto. Michela Venco e Maria Elena Liberni, le due insegnanti, hanno deciso di andarle a trovare due volte alla settimana per un'ora ciascuna, in forma del tutto gratuita e volontari.