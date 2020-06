Coronavirus: Veneto, 4 nuovi casi e 5 decessi in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 17 GIU - Sono quattro i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino regionale, che porta il totale a 19.225. I deceduti sono 1987, 5 in più rispetto a ieri, tutti registrati negli ospedali (1.418 in tutto).

Gli attuali positivi sono 680, -38 rispetto a ieri, e i soggetti in isolamento sono 834 (+38). Negli ospedali i ricoverati in area non critica sono 254 (-14), di cui 37 (+1) sono positivi al Covid-19; invariata la situazione nelle terapie intensive, con 12 ricoverati di cui uno positivo. (ANSA).