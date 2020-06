Zaia: stiamo scrivendo piano per "Fase 4" autunnale

(ANSA) - VENEZIA, 15 GIU - "Abbiamo chiesto e stiamo preparando un piano sanitario per la cosiddetta 'Fase 4', per la quale prevediamo di schierare l'artiglieria pesante". Lo ha annunciato il presidente del Veneto, Luca Zaia, anticipando che "il piano che si sta scrivendo replicherà come base i numeri che abbiamo portato ai massimi nell'emergenza coronavirus". "La Fase 4 - ha proseguito - sarà comunque complicata e il piano dovrà essere scritto ad hoc, con molta attenzione e precisione, ma anche più preparazione rispetto a prima: ad esempio, tornerà il male di stagione, cioè l'influenza, e penso che nove su dieci, di fronte alla febbre, avranno paura di avere il coronavirus. E' per questo che, in ogni caso, anche se poi non si confermerà il Covid, dico che servirà schierare l'artiglieria pesante e il testing e la diagnostica ci aiuteranno". (ANSA).