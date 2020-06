Veneto, solo un nuovo contagio in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 15 GIU - L'avanzata del Coronavirus pare essersi fermata in Veneto, dove è stata registrato un solo contagio in più nelle ultime 24 ore, per un totale di 19.220 casi dall'inizio dell'epidemia, e nessun nuovo decesso. Lo rileva l'ultimo bollettino della Regione. Il conteggio totale delle vittime (tra ospedali e case di riposo) resta fermo a 1.978, Scende ancora il numero degli attualmente positivi, 755 (-17), mentre i negativizzati salgono dall'inizio del contagio a 16.487 (+18). Stabili le terapie intensive con 13 ricoverati, di cui uno positivo.