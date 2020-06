Cortina, riapre l'Hotel De La Poste

(ANSA) - BELLUNO, 15 GIU - Riapre ai turisti questa settimana uno dei simboli di Cortina, l'antico Hotel De La Poste.

L'albergo che si affaccia su Corso Italia, crocevia di storia, cultura e mondanità cortinese, riapre i battenti da venerdì 19 giugno. Spazi, procedure e servizi per gli ospiti sono stati ripensati per coniugare il comfort e la sicurezza nel rispetto delle norme anti-Covid, con un'attenzione particolare alla sostenibilità. L''albergo esiste dal 1804, anno della prima licenza,rilasciata a Silvestro Manaigo; 7 generazioni di albergatori dopo, la staffetta prosegue con Gherardo Manaigo e la cugina Michela. La riapertura, dopo il lockdown, è un segnale forte di ripresa per Cortina. L'hotel più antico della conca ampezzana punta sul 'fattore spazio', all'interno e all'esterno, con sale riorganizzate in base alle norme sul distanziamento.

(ANSA).