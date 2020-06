Scuola: Zaia, bene 14/9 ma governo faccia elezioni il 6

(ANSA) - VENEZIA, 14 GIU - "Vediamo la bottiglia mezza piena: il 14 settembre per l'apertura delle scuole potrebbe essere una bella idea. Ma il governo si prenda l'impegno impegno a fare le elezioni il 6". Lo ha affermato il presidente del Veneto Luca Zaia.

"Non mi risulta - ha aggiunto - che sulla data vi sia l'accordo dei governatori. Se le elezioni si fanno dopo una settimana questa non è programmazione ma confusione". (ANSA).