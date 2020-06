Coronavirus: Veneto, 7 nuovi casi e un morto

(ANSA) - VENEZIA, 14 GIU - Segna sette nuovi casi positivi e un nuovo decesso il bollettino del Coronavirus in Veneto. Il totale dei contagi in regione dall'inizio della pandemia sale a 19.219, mentre i decessi sono 1.978.

Attualmente risultano positive 772 persone, -6 rispetto a ieri, e i negativizzati salgono dall'inizio del contagio a 16.469 (+12). In isolamento vi sono 847 soggetti (+16) Negli ospedali sono ricoverati 271 pazienti, dei quali 41 positivi al Covid-19; stabili le terapie intensive con 13 ricoverati, di cui uno positivo. (ANSA).