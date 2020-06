Rogo Grenfell T.,scontro su risarcimenti

(ANSA) - VENEZIA, 12 GIU - Un risarcimento di 68mila euro per ognuna delle vittime dell'incendio della Grenfell Tower. "Una cifra che non accetteremo mai" dice l'avvocato Maria Cristina Sandrin, che tutela nel processo per la tragedia londinese del giugno 2017 (che costò la vita a 72 persone) la famiglia di Gloria Trevisan, 26 anni, morta nel rogo assieme al fidanzato Marco Gottardi, 27 anni, due giovani ingegneri veneti.