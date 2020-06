Arena Verona 'Nel cuore della musica', festival da 25 luglio

(ANSA) - VERONA, 12 GIU - Si chiama "Nel cuore della musica" il Festival d'estate 2020 in programma all'Arena di Verona dopo che la Fondazione lirica è stata costretta, a causa dell'emergenza sanitaria, a rinviare al 2021 l'Arena di Verona Opera Festival.

Il calendario, con 11 serate senza repliche, si aprirà il 25 luglio con un grande omaggio agli artisti italiani, con 31 cantanti coinvolti. "Lo considero un atto dovuto a difesa del nostro patrimonio che, come ogni arte performativa, è fatto prima di di tutto di persone, della loro dedizione, dello studio continuo per la più alta qualità e francamente, dato che affrontare il palco non è cosa facile, anche della loro tenuta psicologica" ha osservato la sovrintendente Cecilia Gasdia.

"Nel momento in cui parliamo - ha aggiunto Gasdia - la capienza ufficiale ammessa è ancora di mille spettatori, ma dopo molti sforzi e la battaglia di tanti il nuovo Dpcm consentirà di aumentare a tremila e confidiamo molto su questo". (ANSA).