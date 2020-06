Coronavirus: Veneto, +5 positivi e +3 morti in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 11 GIU - In Veneto si contano soltanto 5 nuovi casi di Coronavirus, secondo le rilevazioni regionali aggiornate alle ore 8.00 di stamani, che portano il totale dei casi a 19199, con 922 attuali positivi e 873 soggetti posti in isolamento domiciliare.

Si registrano 3 nuovi decessi, che portano il totale delle vittime dall'inizio della pandemia a 1.964; i guariti sono 16.313. Negli ospedali sono ricoverati in area non critica 299 pazienti, dei quali 52 (-11) sono positivi; nelle terapie intensive si trovano 14 pazienti, dei quali nessuno è positivo.

