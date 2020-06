Berlinguer: sindaco depone fiori in piazza ultimo comizio

(ANSA) - PADOVA, 11 GIU - Il sindaco di Padova Sergio Giordani ha deposto un mazzo di rose sul cippo che, in piazza dei Frutti, ricorda il luogo in cui Enrico Berlinguer, l'11 giugno di 36 anni fa, fu colpito da un malore che lo portò alla morte durante un comizio per le elezioni europee del 1984.

"Quella sera - ricorda Giordani - il Paese perse un uomo e un politico di grande valore e onestà, rispettato da tutti e molto amato, al punto che ai suoi funerali parteciparono oltre un milione di persone. Un uomo che ha sempre fatto del dialogo e del rispetto per gli avversari politici, un tratto distintivo del suo operato". "Il ricordo di Enrico Berlinguer è indissolubilmente legato alla nostra città - commenta Umberto Zampieri, presidente della Fondazione Nuova Società - La presenza di oggi del sindaco Sergio Giordani, testimonia in modo forte questo rapporto, che pensiamo serva a unire tutte le persone che credono in una politica fondata sulla serietà e la capacità di unire". (ANSA).