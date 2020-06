La mamma del ragazzino tenta il suicidio

(ANSA) - PADOVA, 9 GIU - Sconvolta per la perdita del figlio ha tentato di suicidarsi, gettandosi nelle acque di un torrente, la mamma del ragazzino di 11 anni annegato oggi nel Brenta, a Grantorto (Padova), mentre giocava con i due fratelli. La donna, una 52enne marocchina, si è lanciata d'improvviso nel corso d'acqua che scorre dietro la sua abitazione, ma è stata soccorsa e salvata da parenti e vicini di casa. E' stata portata all'ospedale di Cittadella (Padova), dove si trova non in gravi condizioni.