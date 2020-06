Cgia, 80% dipendenti con contratto scaduto

(ANSA) - VENEZIA, 06 GIU - Oltre l'80% dei 12,6 milioni di lavoratori dipendenti del settore privato in Italia ha il contratto di lavoro scaduto ed entro il 2020 si prevede un milione di occupati in meno. Lo rileva la Cgia la quale, su base Cnel, osserva che i contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti in Italia erano, a fine 2019, 922. (ANSA).