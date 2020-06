Venezia, punta acqua alta tocca 116 centimetri

L'alta marea ha raggiunto una punta di 116 centimetri sul medio mare giovedì sera a Venezia, alle 22.35, per una percentuale di allagamento del centro storico del 22-23%. Un'acqua alta fuori stagione, decisamente rara a giugno - tre gli episodi su questi livelli negli ultimi 20 anni - che tuttavia non ha raggiunto il picco previsto di 120 cm. Un fenomeno dovuto al sommarsi della perturbazione (quindi della bassa pressione) transitata sul Veneto e del contributo di marea astronomica, di 85 centimetri. In mare - segnala il Centro maree - la massima è stata di 119 centimetri, alle 21.50. Pochi i disagi per la popolazione, considerato l'orario e il brutto tempo - pioggia battente e scirocco - che dal tardo pomeriggio avevano reso la città deserta.